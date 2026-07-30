Manaus terá mudanças no trânsito para o Círio de Nazaré; veja por onde passar

Operação especial do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ocorre entre os dias 1º e 8 de agosto para garantir a segurança dos fiéis e organizar o tráfego durante as procissões.

Manaus terá uma operação especial de trânsito a partir de sábado (1°) até 8 de agosto durante a programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A ação será coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para garantir a segurança dos fiéis, organizar o tráfego e reduzir os impactos na circulação de veículos durante as procissões e eventos religiosos.

No sábado (1°), a partir das 19h, ocorre a Transladação da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A procissão sairá da Praça Nossa Senhora de Nazaré e seguirá pelas avenidas Mário Ypiranga Monteiro, Teresina, Maceió, Major Gabriel e Tarumã até o Santuário Nossa Senhora de Fátima.

Já no domingo (2), a partir das 7h, será realizada a Procissão do Círio. O cortejo sairá do Santuário Nossa Senhora de Fátima e passará pelas avenidas Tarumã, Duque de Caxias, Humberto Calderaro Filho e pelas ruas Natal e Mário Ypiranga Monteiro, retornando à Praça Nossa Senhora de Nazaré.

A programação será encerrada no dia 8 de agosto, às 16h, com a Procissão do Círio das Crianças e Jovens. A saída será da Praça Nossa Senhora de Nazaré, com percurso pelas avenidas Mário Ypiranga Monteiro, Teresina e Humberto Calderaro Filho, além da Rua Natal, retornando ao ponto de partida.

Durante os eventos, agentes de trânsito estarão distribuídos ao longo dos percursos para orientar motoristas e pedestres. O monitoramento também será feito pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Haverá bloqueios temporários em alguns trechos para garantir a passagem das procissões.

O diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, pediu a colaboração dos motoristas.

“Nós estaremos com nossos agentes de trânsito empenhados em garantir a segurança do Círio, proteger os fiéis e assegurar a fluidez do trânsito para que a mobilidade da cidade seja preservada durante toda a programação. Pedimos aos condutores que respeitem as orientações das equipes e, em caso de dúvidas, procurem um agente de trânsito”, explicou.

A orientação é que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas nos horários das procissões e redobrem a atenção ao trafegar nas áreas próximas aos eventos religiosos.

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Por g1 AM — Manaus