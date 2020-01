Manaus, o centro econômico e corporativo do Norte do país em alta no ramo imobiliário.

Ter sua própria casa é o sonho de todas as pessoas sejam elas de classe baixa, média ou alta, pois afinal todo mundo quer ter o seu próprio canto. Antigamente as pessoas saíam da casa dos pais quando se casavam e iam morar com o esposo ou com a esposa, mas a configuração atual da sociedade é diferente. Com as pessoas casando cada vez mais tarde, ou simplesmente não se casando, aumentou e muito o número de pessoas morando sozinhas.

Para quem tem dinheiro, comprar um imóvel de luxo não é um sonho impossível nem impalpável, como o é para a grande maioria das pessoas. Quem está acostumado com uma vida de alto padrão, a morar num condomínio com toda espécie de mordomia, provavelmente não se acostumaria a morar numa casa com um estilo mais simples. Pode parecer que o luxo e superficialidade caminham juntos para muitas pessoas, mas devemos lembrar que cada um possui a sua perspectiva de vida, e isso vai muito da forma como fomos criados.

Para aqueles que têm muitos recursos, não tem nada demais em querer viver uma repleta de luxos e mordomias. E para isso existe o mercado imobiliário de luxo, que oferece imóveis, casas e apartamentos de alto padrão para grupos seletos de pessoas. Normalmente, toda cidade possui aqueles bairros nobres que sempre pensamos quando falamos sobre imóveis de luxo. Para aquelas pessoas que não nasceram com uma condição financeira ótima e acenderam na vida, conhecer esse outro lado do mundo costuma ser bastante instigante.

A cidade de Manaus, capital da nossa querida Amazônia é dona do oitavo maior PIB (Produto Interno Bruto) do nosso país, indicando o montante de R$ 73.201.651,25 mil e um PIB per capita (Renda por pessoa) que alcança os R$ 34.362,71, a massa populacional que contempla a capital amazonense destaca-se pelo elevado poder aquisitivo, em média, no entanto, a desigualdade social existente na cidade inibe o crescimento econômico dos habitantes de maneira linear e, sobretudo, limita os investimentos vultosos a uma parcela bem restrita de sua população, cenário este que fomenta a disparidade aquisitiva e contrasta a paisagem de Manaus.

Qualidade de vida na cidade de Manaus, de acordo com um levantamento efetuado pela empresa Mercer, a capital amazonense corresponde a quarta melhor cidade para se morar no Brasil, abrangendo aspectos como educação, economia, saúde e entre outros, fato que atua em prol da propensão de moradores de outras cidades a rumarem para Manaus em busca de condições adequadas para o progresso pessoal e profissional. Contando com o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) de 0,737, indicador este considerado alto para os padrões de avaliação nacional, a cidade é rica em biodiversidade e comporta vastas áreas verdes por toda sua extensão, atraindo uma ampla demanda turística que impacta positivamente na economia da cidade.

A economia da capital amazonense é fundamentada no setor de serviços, sobretudo, a vertente econômica de Manaus consolida-se como a mais relevante da região Norte e a terceira em âmbito nacional no que se refere ao setor de indústria, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, a esfera industrial, que era a de maior magnitude da cidade, foi ofuscada pela expansão do empreendedorismo, fomentada pela busca do cidadão por estabilidade financeira e que agiu em prol do aumento das prestações de serviços, que passaram a compor substancialmente o faturamento anual que compõe o município, com isso é está sendo procurado salas comerciais em Manaus.

Manaus e sua vocação turística reconhecido como o preferido destino turístico dos visitantes da floresta amazônica, que se difunde também em outros estados brasileiros e países sul-americanos, a cidade Manaus contém inúmeros hotéis de selva em sua extensão, sendo estes extremamente convidativos aos turistas por retratarem em seu interior a paisagem mais predominante da região. Além disso, o ecoturismo também detém razoável demanda acerca das alternativas de turismo no município, englobando atividades exploratórias ao Encontro das águas, por exemplo, fenômeno natural este que apresenta a confluência do Rio Solimões com o Rio Negro.

Desta forma, reforçamos a premissa de que, estimulado o consumo em sua plenitude, o próprio consumidor é quem tende a receber em dobro ou em triplo, em longo prazo. Isto porque, com a economia aquecida, oportunizando uma solidez financeira aos cidadãos que os assegure confiança para investir, sem aquele receio de que, daqui dois ou três meses, o dinheiro ficará escasso, o orçamento da cidade cresce e, com isso, as projeções de investimento também. Traçando um paralelo com o mercado financeiro, o cenário é semelhante. Se a cidade que você habita te concede recursos e reúne as condições adequadas para que você adquira um suporte econômico, os segmentos em que seu capital é inserido passam a inclinar-se positivamente devido à movimentação da população que, mais endinheirada e disposta a investir, intensifica o consumo.

Dentro do mercado imobiliário de Manaus, que contou com injeção de verba nos últimos meses e registrou um avanço importante desde 2017, uma aceleração foi constatada. Respaldados pela queda da taxa de juros e pelo tímido recuo de 0,6% no desemprego, o habitante de cidade passou a enxergar a procura por casas à venda em Manaus de forma otimista.

Em função disso, a retomada no segmento imobiliário sinaliza um aumento de 80% em relação à receita de 2018, evidenciando a predisposição daqueles que moram ou desejam morar em Manaus, a adquirir imóveis na cidade. O padrão de imóvel que mais tem compreendido vendas é o padrão econômico, que corresponde aos imóveis de até 50 metros quadrados e R$18 mil, e está em conformidade com a atual realidade financeira do brasileiro.

