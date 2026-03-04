Manaus lidera geração de empregos no Amazonas em janeiro com mais de 1,1 mil vagas

Com 520,9 mil vínculos ativos, a capital amazonense concentra a maioria das contratações do estado, seguida por Parintins, Humaitá e Itacoatiara.

O Amazonas abriu 1.311 vagas de emprego com carteira assinada em janeiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Manaus concentrou a maior parte das contratações, com 1.134 postos. A capital tem hoje 520,9 mil vínculos formais ativos. Depois aparecem Parintins (54), Humaitá (44), Itacoatiara (30) e Carauari (23).

A maioria das vagas foi preenchida por mulheres (717). Os homens ocuparam 594 postos. Pessoas com ensino médio completo lideraram as contratações (1.719). Jovens de 18 a 24 anos foram o grupo mais beneficiado, com 907 vagas.

Entre os setores da economia, três tiveram saldo positivo em janeiro. Serviços lideraram, com 1.147 vagas, seguidos pela Indústria (1.116) e Construção (243). Já a Agropecuária (-18) e o Comércio (-1.177) fecharam postos.

Nacional

No país, foram criados 112.334 empregos formais em janeiro de 2026. O saldo resulta de 2,2 milhões de admissões e 2,09 milhões de desligamentos. No acumulado de 12 meses, o Brasil abriu 1,22 milhão de vagas, elevando o total de vínculos de 47,34 milhões para 48,57 milhões, alta de 2,6%.

Dezoito estados tiveram saldo positivo em janeiro. Santa Catarina liderou, com 19 mil vagas, seguido por Mato Grosso (18.731), Rio Grande do Sul (18.421) e Paraná (18.306).

Todas as regiões tiveram saldo positivo. A Sul liderou, com 55,7 mil vagas, seguida pelo Centro-Oeste (35,4 mil) e Sudeste (13,3 mil). O Nordeste registrou 6,1 mil e o Norte, 1,7 mil.

Quatro dos cinco setores da economia tiveram saldo positivo. A Indústria abriu 54.991 vagas, seguida pela Construção (50.545), Serviços (40.525) e Agropecuária (23.073). O Comércio fechou 56.800 postos, reflexo da sazonalidade após as festas de fim de ano.

Homens ocuparam a maioria das vagas no país (94,5 mil), enquanto mulheres preencheram 17,7 mil. Jovens de até 24 anos responderam por quase todo o saldo (111,8 mil). Pessoas com ensino médio completo lideraram as contratações (69,6 mil). Por raça, pardos foram maioria (76,5 mil), seguidos de brancos (33,5 mil), pretos (13,2 mil) e indígenas (4,1 mil).

O salário médio de admissão em janeiro foi de R$ 2.389, alta de 3,3% em relação a dezembro (R$ 2.312). Na comparação com janeiro de 2025, o aumento foi de 1,7%.

amazonianarede

Por g1 AM