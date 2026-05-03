Prazo para regularizar título de eleitor encerra 6 de maio; saiba como fazer o procedimento no Amazonas

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), os atendimentos estão disponíveis de forma online e presencial.

Eleitores do Amazonas têm até o dia 6 de maio para regularizar o título de eleitor, emitir o documento pela primeira vez ou atualizar dados cadastrais. O prazo é definido pela Justiça Eleitoral e, após essa data, os serviços serão suspensos, o que pode impedir o cidadão de votar nas próximas eleições.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), os atendimentos estão disponíveis de forma online e presencial. A forma de acesso depende da situação do eleitor, especialmente se já possui biometria cadastrada.

Quem já tem biometria pode usar os serviços digitais por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pela plataforma, é possível emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados e solicitar certidões, entre outros serviços.

Já os eleitores que não possuem biometria devem comparecer presencialmente a um posto de atendimento. Em Manaus, o serviço é oferecido no Fórum Eleitoral, no Centro de Convenções Vasco Vasques, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Cidade Leste e no Sumaúma Park Shopping.

Na capital, o atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio pelo site do TRE-AM. As vagas são liberadas diariamente a partir das 9h. Quando se esgotam, o sistema é fechado temporariamente e reaberto ao meio-dia, com novas vagas.

No interior do estado, o atendimento ocorre diretamente nos cartórios eleitorais, sem necessidade de agendamento. O horário foi ampliado e agora funciona das 8h às 18h, por ordem de chegada.

O TRE-AM orienta que os eleitores não deixem para a última hora. Quem precisa regularizar a situação eleitoral deve buscar atendimento o quanto antes para evitar filas e garantir o direito ao voto.

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Por g1 AM