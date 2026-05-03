Saiba como ajudar famílias atingidas por incêndio que destruiu diversas casas no bairro São Jorge em Manaus

Fogo teria se espalhado rapidamente para casas vizinhas, o que contribuiu para a rápida propagação, conforme as atutoridades. Pelo menos 30 famílias foram afetadas pelo incêndio.

A Defesa Civil de Manaus orienta que pessoas interessadas em ajudar as famílias atingidas pelo incêndio que destruiu diversas casas no bairro São Jorge, na Zona Oeste da capital, neste domingo (3), podem procurar diretamente o local da ocorrência para realizar doações.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Lima Júnior, as equipes seguem mobilizadas nos becos Santa Cruz e do Jacaré, com base montada na rua Humberto de Campos, onde estão sendo feitos os levantamentos das famílias afetadas.

“Estamos aqui no São Jorge, sem hora para sair. As pessoas que quiserem ajudar podem nos procurar diretamente no local. Em breve, também vamos divulgar canais oficiais nas redes da prefeitura”, afirmou o secretário.

Ainda segundo ele, a orientação é que quem tiver condições contribua com doações para minimizar os prejuízos das famílias que perderam tudo.

“A gente pede que as pessoas que possam fazer essa caridade se dirijam até o local. A Prefeitura de Manaus está tomando todas as medidas para reduzir o sofrimento dessas famílias”, disse.

O incêndio

De acordo com a Defesa Civil de Manaus, cerca de 30 famílias foram atingidas pelo incêndio. A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado após a explosão de um botijão de gás. Não houve mortos e apenas uma pessoa ficou ferida. Ela foi encaminhada à uma unidade hospitalar, mas já recebeu alta.

O fogo mobilizou moradores da área e equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que foram acionadas e conseguiram conter as chamas.

A Defesa Civil de Manaus informou que está realizando o levantamento das famílias afetadas e que deve oferecer assistência às vítimas, como auxílio-aluguel para quem teve a casa totalmente danificada.

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Por Patrick Marques, g1 AM