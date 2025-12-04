Manaus em estado de atenção por chuvas; saiba como pedir ajuda à Defesa Civil

Alagamentos, deslizamentos e imóveis em risco; Prefeitura alerta moradores sobre cuidados. O estado de atenção é válido até as 6h de quinta-feira (4).

Manaus está em estado de atenção nesta quarta-feira (3) devido às chuvas intensas, ventos fortes e raios, segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec). O órgão alerta a população sobre os riscos e informa como solicitar ajuda imediata em caso de emergência. O estado de atenção é válido até as 6h de quinta-feira (4).

A Defesa Civil Municipal contabilizou 12 ocorrências em diferentes zonas da capital, incluindo alagamentos, deslizamentos de barranco e imóveis em risco. A Zona Centro-Oeste foi a mais afetada, e alertas preventivos foram emitidos para áreas com maior risco durante o temporal.

Meteorologistas indicam que as pancadas fortes podem continuar à noite, com possibilidade de raios e rajadas de vento em várias regiões da capital.

O órgão mantém vigilância constante sobre áreas de risco, e as equipes de monitoramento e resposta estão em prontidão, atuando de forma integrada com outros setores da Prefeitura.

Como pedir ajuda

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil:

Ligações gratuitas: 199

WhatsApp: (92) 98802-3547

Além disso, os moradores podem receber alertas oficiais por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199, serviço oferecido pela Defesa Civil Nacional que envia informações em tempo real sobre riscos e orientações preventivas.

Orientações de segurança

Evite se abrigar sob árvores durante descargas elétricas;

Mantenha distância de postes e fiações;

Redobre atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

As equipes da Defesa Civil permanecem em alerta máximo, acompanhando as condições do tempo e prontas para atuar imediatamente em qualquer ocorrência.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus