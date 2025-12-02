Manaus celebra o Dia Nacional do Samba com festa gratuita no Centro; confira atrações

Evento terá apresentações de sambistas locais e convidados em Rua José Clemente.

Manaus entra no ritmo do samba nesta terça-feira (2), com programação gratuita pelo Dia Nacional do Samba na Rua José Clemente, no Centro.

O evento começa às 16h e reúne grandes nomes da cena local, como:

Uendel Pinheiro;

Grupo Couro Velho;

Confraria PapoSambol;

Participações especiais: Papaco e Wilsinho de Cima.

A celebração promete reunir sambistas, moradores e turistas em uma tarde de música, cultura e festa.

O tradicional Bar Caldeira será responsável pela organização da festa, oferecendo palco, estrutura especial e serviço de bar durante todo o evento.

O Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro, homenageia um dos gêneros musicais mais emblemáticos do Brasil, reconhecendo artistas e comunidades que mantêm viva essa tradição.

Em Manaus, a comemoração valoriza a cena local e reforça o papel do samba na memória afetiva e cultural da cidade.

A expectativa é que a Rua José Clemente fique tomada por amantes do ritmo, celebrando juntos o legado do samba e a força da música popular brasileira.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus