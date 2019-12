Manauara Shopping celebra o final do ano com Promoção “Gostosura de Natal”

Ação conta com Compre e Ganhe de Panettones e Chocottones da Casa Bauducco

Considerada a principal data do ano para o varejo brasileiro, o Natal é para os clientes o momento de reunir a família e os amigos e distribuir presentes. Para o comércio, é a hora de aproveitar a animação dos consumidores para aumentar as vendas e fechar o ano com bons resultados. E para chamar a atenção do público, a cada R$ 400 em compras realizadas no Manauara Shopping até o dia 22 de dezembro, os clientes ganharão um Panettone ou Chocottone especial da Casa Bauducco. Além disso, o shopping vai sortear no dia 4 de janeiro, um Jeep Compass Sport.

“Além de presentear os clientes que decidirem fazer suas compras de final ano no Manauara com um panettone ou chocottone realmente diferenciados, estamos dando a eles a oportunidade de ganhar um carro no começo do ano”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

As trocas para os doces da Casa Bauducco podem ser feitas por meio do Chega de Fila, aplicativo gratuito disponível nas plataformas Android e iOS, ou no Balcão de Troca, montado no piso Castanehiras, em frente à C&A. Os clientes podem trocar até dois brindes por CPF. Os Panettones da Casa Bauducco são realmente diferenciados e ainda mais sofisticados dos encontrados comumente nos supermercados. “É uma linha mais tradicional da marca e temos certeza que vai encantar nossos clientes, pois além de deliciosos são também um ótimo presente para essa época do ano”, destacou Isa.

O cupom para a participação do sorteio do Jeep também pode ser trocado a cada R$ 400 em compras, mas não existe limite de cupons trocados por cliente. As trocas de notas fiscais por cupons podem ser feitas até o dia 29 de dezembro.

