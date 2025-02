Mais de mil aprovados em concurso da Segurança Pública do Amazonas são convocados; veja vagas por cargo

Convocados irão compor vagas nas forças da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran-AM e Secretária de Segurança Pública do Amazonas.

O Governo do Amazonas anunciou, na manhã desta quarta-feira (12), a convocação de 1.073 aprovados em concursos da área de Segurança Pública do Estado .O concurso ofertou vagas para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran-AM e Secretária de Segurança Pública do Amazonas.

Esse é o segundo chamamento de aprovados do concurso realizado, em dezembro de 2023. Até então, 1.704 aprovados em concursos da área de Segurança Pública do Estado já haviam sido convocados. Os servidores que realizaram o curso de formação já estão atuando na segurança do estado.

Conforme Wilson Lima, as vagas para os cargos serão discriminadas da seguinte forma:

Polícia Militar do Amazonas (PMAM): 520 alunos soldados e 127 alunos oficiais

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM): 210 alunos soldados

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM): 126 aprovados

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM): 38 aprovados

Secretaria de Segurança Pública (SSP): 36 aprovados

A lista completa com o nome dos convocados deve ser publicada no site da SSP-AM até sexta-feira (14).

Ainda segundo o governador, os alunos oficiais da PMAM iniciarão o curso de formação no mês de março. Os convocados para a SSP-AM, Detran-AM e PC-AM serão efetivados a partir do próximo mês e já devem entregar os documentos solicitados a partir de segunda-feira (17).

Já os alunos soldados da PMAM e CBMAM terão que apresentar os documentos no mês de maio e iniciarão o curso de formação no mês de junho.

Wilson Lima afirmou que esse efetivo deve ser destacado para municípios do interior do estado e ainda ressaltou que esse esforço do estado busca trazer a paz para a sociedade do Amazonas.

“Todo esse esforço tem trazido resultados muito significativos, desde a questão de estrutura, equipamentos e reforço no efetivo, e investimos em tecnologia. Tudo isso já trouxe um resultado muito significativo, tudo que estamos fazendo agora é um sinal que estamos no caminho certo de trazer a paz que a população amazonense tanto almeja”, explicou o governador.

Anúncio gerou revolta

Durante a coletiva em que foram anunciados os convocados, centenas de aprovados nos concurso aguardavam do lado de fora da sede do Governo do Estado, no bairro Compensa.

O quantitativo anunciado gerou revolta entre os manifestantes que fecharam a Avenida Brasil em forma de protesto. Os aprovados esperavam que fossem convocados mais de mil alunos soldados – ao contrário dos 730 anunciados.

“Nossa expectativa é que ele chame mais mil hoje, porém restará mais mil para uma convocação ano que vem, que a gente acredita que até o final do mandato dele, ele fará.. São 2.500 candidatos homologados no Diário Oficial, estamos aguardando desde 2022”, explicou ao g1, Paulo Machida, um dos aprovados que estava na frente da sede do governo.

O Governo do Estado não divulgou um cronograma para futuras convocações e nem confirmou se mais candidatos serão chamados posteriormente.

Por Lucas Macedo, g1 AM