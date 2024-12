Mais de 25 condutores são flagrados dirigindo alcoolizados em Manaus

Outros 100 condutores foram autuados por falta do uso do equipamento de segurança

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com apoio do Batalhão de Trânsito (BPtran) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), registrou, entre a última sexta-feira (20) e a madrugada desta segunda-feira (23), 29 casos de alcoolemia durante as ações de fiscalização realizadas em todas as zonas de Manaus. Também foram removidas 48 motocicletas, 11 carros e dois ‘paredões’ por descumprimento das leis de trânsito.

No total, foram abordados 834 veículos, sendo 357 de quatro rodas e 477 de duas rodas. Além dos 20 registros de alcoolemia, foram contabilizadas 21 recusas. O coordenador geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, reforça a necessidade da responsabilidade de cada pessoa com o trânsito. “Queremos que todos possam se divertir, celebrar a vida, mas com responsabilidade. Se for beber, não dirija; evite o uso de celular durante a condução, use os equipamentos de segurança e seja paciente”, salienta.

Entre as principais infrações de trânsito registradas neste final de semana estão: conduzir sem equipamento de obrigatório (106), dirigir sem habilitação ou PPD (96), conduzir motocicleta sem capacete (91), permitir posse para pessoa sem habilitação ou PPD (59), conduzir motocicleta com passageiro sem capacete (53), dirigir usando calçados que não se firme aos pés (36), conduzir o veículo com descarga livre (31), dirigir sob a influência de álcool (29), recusa ao teste de alcoolemia (21) e conduzir o veículo sem qualquer uma das placas (20).

Ainda durante a Fiscalização, foi deflagrada uma ação especificamente na zona leste de Manaus, mais precisamente na avenida Alphaville, bairro São José, em decorrência de denúncias envolvendo as chamadas ‘adegas’. No local, foram registradas diversas infrações de trânsito, incluindo ‘paredões’ de som.

Com informações da Assessoria Portal d24am