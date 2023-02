Mais de 10 mil pessoas saíram do interior do AM para o Carnaval em Manaus

Pela primeira vez, os fiscais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), contabilizaram o número de passageiros que vieram das cidades interioranas para Manaus. Ao todo, em seis dias, 10.865 pessoas chegaram na capital em transportes regulados pela autarquia, sendo 5.836 pelo rodoviário e 5.029 pelo hidroviário.

No período de 17 a 22 de fevereiro, 41.266 pessoas utilizaram os serviços de transportes intermunicipais. O balanço é referente à Operação Viagem Segura – Carnaval, realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), nas principais entradas/saídas de Manaus e em três municípios do estado.

A ação foi desenvolvida nos modais rodoviário e hidroviário intermunicipais, contando com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, explicou que os trabalhos dos fiscais não registraram grandes intercorrências, apenas três autos de constatação foram emitidos por conta de atrasos na chegada de ônibus que operam na modalidade regular (viagens entre terminais rodoviários) do serviço de transporte rodoviário intermunicipal.

Rufino Júnior informou que os autos são referentes às linhas Itacoatiara (dois) e Abonari (um), distrito de Presidente Figueiredo, município distante 117 quilômetros em linha reta de Manaus.

O gestor destacou, ainda, que aguarda o posicionamento das empresas, para que o setor responsável, no caso o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), avalie se cabe o pagamento de multa ou até mesmo a cassação da autorização de operação no modal. Se a irregularidade for comprovada, a multa pode chegar a R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra).

Rodoviário

No transporte rodoviário intermunicipal, 21.974 pessoas usaram o serviço para chegar a Manaus ou acessar outros municípios do estado. O posto com maior saída foi o da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 11.906, representando 28,85% do total de usuários da operação.

Em segundo lugar foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, com 5.290 passageiros; em terceiro a Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 3.778; em quarto a Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do conjunto residencial Viver Melhor 1), zona norte, com 522; em quinto o posto multimodal de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital), com 298; e em sexto o Terminal Rodoviário de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com 180.

O transporte rodoviário intermunicipal contabilizou 2.041 fiscalizações, com 1.294 na Ponte Rio Negro; 416 na Barreira de Fiscalização Estadual; 169 na Rodoviária de Manaus; 133 no posto de Careiro da Várzea; 21 na Barreira da Avenida das Flores; e 8 na Rodoviária de Itacoatiara.

Os destinos mais procurados pela população que utilizou essa categoria de transporte foram Manaus, com 5.836 passageiros, seguido de Manacapuru, com 3.439 e Itacoatiara com 3.378.

Hidroviário

Durante essa edição da operação, 19.292 pessoas deixaram a capital utilizando embarcações como lancha rápida, barco a motor, navio a motor, expresso ou a jato e ferry boat.

De competência da Arsepam, o posto com maior saída foi o Porto de Manaus/Manaus Moderna, com 8.502, refletindo 20,60% do total de passageiros da operação. No local foram efetuadas 150 fiscalizações.

Pelo posto de Careiro da Várzea, 5.761 usuários deixaram Manaus e 349 fiscalizações foram efetuadas. Os municípios mais procurados no período foram Careiro da Várzea, com 10.265 passageiros, Manaus com 5.029) e Parintins com 929 passageiros.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/mais-de-10-mil-pessoas-sairam-do-interior-do-am-para-o-carnaval-em-manaus/