Mãe de suposta filha de Neymar Jr. faz apelo à Bruna Biancardi e fala de saúde de Jázmin

A modelo Gabriella Gáspár, mãe de Jázmin, de 10 anos de idade, alega que Neymar Jr. é pai de sua filha e segue defendendo essa ideia há meses. Inclusive, ela está movendo um processo para realizar um teste de DNA para confirmar a paternidade.

No entanto, neste domingo, dia 27, ela usou as redes sociais para contar que a filha precisou ser levada ao hospital, pois passou mal. Além disso, a húngara ainda fez um apelo para Bruna Biancardi, atual namorada do jogador.

Muitos de vocês perguntaram sobre a condição de Jazmin. Viemos do hospital, ela já está melhor, mas infelizmente ainda sente dores e dificuldade para comer. Mas ele está se recuperando lentamente, começou explicando nos Stories.

Na sequência, ela se referiu diretamente à Biancardi e as críticas que direcionou à influenciadora há algum tempo.

Ao mesmo tempo, quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna. Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito.

Gabriella ainda marcou Bruna na publicação, pedindo para que ela entrasse em contato e elas pudessem resolver a situação de maneira adulta.

Bruna, por favor, responda, para tentarmos falar [como] adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversar uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros. Muito obrigada.

