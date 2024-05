Mãe de Paulo Gustavo constrange Luciano Huck ao revelar quanto o apresentador doou para o RS

Dona Déa Lúcia expõe doação de R$ 1 milhão de Luciano Huck para vítimas das chuvas no RS.

O apresentador Luciano Huck, de 52 anos, foi elogiado por sua generosidade durante o Domingão com Huck, da TV Globo. A mãe do saudoso ator Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia, de 76 anos, revelou que Huck doou R$ 1 milhão para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, que afetaram mais de 800 mil pessoas. Ela destacou a importância de incentivar pessoas ricas a serem mais generosas, ressaltando que “tem muita gente rica que é pão dura”. Huck, por sua vez, afirmou que “faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo”.

A tragédia no Rio Grande do Sul tem sido uma preocupação constante na Globo, que desde o início das enchentes tem abordado o assunto. Luciano Huck, no início do Domingão, mencionou a situação no estado e expressou sua vontade de ir pessoalmente ao Rio Grande do Sul para estar mais próximo da situação, mas decidiu não fazê-lo para evitar distrações.

Durante o programa, Luciano recebeu personalidades gaúchas no palco, como Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Júlio Andrade, Ravel Andrade, Leona Cavalli, Cintia Dicker, Tainá Muller, Sílvia Pfeifer, Marcelo Cosme e Michel Teló. Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que se destacaram na última semana por participarem ativamente dos resgates no estado, também estiveram presentes. A doação de Huck e a mobilização em torno da tragédia demonstram a solidariedade e a união em momentos difíceis.

