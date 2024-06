Luciano Huck vai deixar o Domingão? Apresentador toma decisão importante e comunica a Globo

O apresentador Luciano Huck foi procurado pela Globo esta semana para que seja tratada a sua renovação de contrato com a emissora, o atual vínculo do artista com o canal tem validade apenas até o final do próximo ano.

E segundo as informações que foram passadas pela coluna F5, a Globo acabou se mostrando satisfeita com os índices de audiência que foram apresentados pelo Domingão, que desde 2021, encontra-se sob o comando de Huck.

Assim, a emissora já procurou o artista para tratar em relação ao prolongamento do contrato.

As conversas de Luciano Huck para a renovação de contrato foram realizadas pelo diretor executivo da emissora carioca e dos Estúdios Globo, Amauri Soares, que é um dos principais responsáveis pela programação da TV aberta.

O apresentador, por sua vez, teria respondido positivamente para a continuidade da parceria. Essa burocracia interna entre a Globo e o apresentador Luciano Huck pode repercutir inclusive na política, pois, o artista já manifestou algumas vezes o seu interesse em concorrer à presidência da República, tendo se apresentado como pré-candidato pelo menos duas vezes, mas, desistido logo depois.

A renovação de contrato com a Globo pode sinalizar que o apresentador não deixará as telinhas para tentar ingressar na política.

Para a Globo, caso a extensão do contrato de Luciano Huck seja efetivada, isso significa estar assegurando à emissora para a realização de suas ações publicitárias, com a segurança da continuidade do apresentador à frente do Domingão.

O apresentador, vale dizer, assumiu o comando do Domingão na missão de substituir Faustão, que esteve à frente da atração durante 32 anos. O apresentador foi conquistando o público aos poucos e hoje possui uma grande aceitação, algo mostrado pelos números de audiência.

