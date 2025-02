Luana Piovani pode virar ré após queixa-crime de Neymar ser aceita pela Justiça

O jogador decidiu processá-la após declarações ofensivas nas redes sociais

São Paulo –O Tribunal de Justiça aceitou uma queixa-crime movida por Neymar Jr. contra Luana Piovani, acusando a atriz de injúria e difamação. O jogador decidiu processá-la após declarações ofensivas nas redes sociais, onde ela o chamou de “mau caráter” e “escroto”.

Neymar pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, e o caso tomou um novo rumo no último dia 14, quando o juiz Rodrigo César Müller acatou a denúncia, uma vez que Luana se recusou a fazer uma retratação pública.

Antes da decisão judicial, foi sugerido que a atriz fizesse uma declaração em suas redes sociais reconhecendo que ofendeu a honra do atleta e pedindo desculpas. No entanto, sua defesa rejeitou a proposta e não aceitou ler o texto sugerido pelos advogados de Neymar.

O conteúdo da retratação incluía trechos como: “Eu não conheço a intimidade dele e, por isso, não posso dizer nada sobre sua reputação, dignidade e decoro” e “Eu errei e peço desculpa pelo meu erro”.

Até o momento, não houve tentativa de acordo financeiro entre as partes para encerrar a disputa de forma amigável. Com a aceitação da queixa-crime, Luana pode se tornar ré no processo e enfrentar consequências judiciais.

