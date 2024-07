Luana Piovani desabafa sobre briga no aeroporto: “Só arrumo confusão quando precisa”

Luana Piovani conversou com os fãs enquanto voltava de uma viagem com a mãe, Francis Piovani, para Paris, na França, e disse ter enfrentado uma briga no aeroporto. A atriz disse que não gosta de injustiças e explicou detalhes do que aconteceu na ocasião.

“Vocês sabem que eu sou ‘confuseira’, mas sabe que não acho problema nisso? Porque só arrumo confusão quando precisa de verdade. Normalmente as pessoas não fazem injustiça do meu lado. Mas vou contar as duas confusões que de país pra cá eu arrumei”, disparou ela.

“A minha mãe tem problemas na coluna, então no aeroporto ela recebe assistência e fica de cadeira de rodas. Na volta de Paris pra cá foi o que aconteceu. Você vai pra uma salinha com outras pessoas que estão esperando a cadeira de rodas e a pessoa que vai de ‘dirigir’, te empurrar pelo aeroporto”, continuou a atriz.

“Tinha outra senhora que vinha no mesmo voo e chegou a cadeira de rodas da minha mãe. Quando não chegou a cadeira de rodas dela, imagina, na hora fui falar ‘moça, cadê a cadeira de rodas dela?’”, disse a famosa, que saiu em defesa da mulher. “Foram levando ela a pé até o embarque e eu espumando atrás”.

Por fim, Luana Piovani conseguiu lidar com a situação: “Graças a Deus deu tudo certo, ela me agradeceu e ficou sentadinha. Mas eu tive que ir lá e arrumar uma confusão.”

