Liquida férias do Manaus Plaza Shopping tem descontos de até 70%

O Manaus Plaza Shopping começa 2020 com a sua já tradicional edição do Liquida Férias. O primeiro período de promoções do ano acontece de 8 a 12 de janeiro e contará com a participação de lojas de diversos segmentos com descontos de até 70%.

Quem passar pelo centro de compras poderá conferir ofertas nos segmentos de moda feminina, masculina, infantil, calçados, perfumaria, informática, eletrônicos, decoração, entre outras, com opções para renovar o guarda-roupa, os utensílios de casa e até mesmo presentear.

Destaque para a Cacau Show que está com descontos de até 40% em seus produtos, e a loja Modastore Brasil que lança a promoção de três peças selecionadas por R$99,90 além dos 30% nos demais itens.

A praça de alimentação também aderiu ao Liquida Férias, a Fast Coxinha está com seu cento de salgados à R$26, já A Batata e o Frango oferece pratos executivos a partir de R$11,90. O Espaço Goumet vem com pizza grande à R$18.

Durante a liquidação, o Plaza Shopping funciona no seu horário normal, de segunda a sábado lojas das 9h às 21h, e praça de 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h lojas e praça de 11h às 21h.

