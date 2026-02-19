Lei Seca: mais de 200 motoristas são flagrados alcoolizados no Carnaval em Manaus, diz Detran-AM

Apesar disso, órgão sinalizou que número é 44% menor que no mesmo período do ano passado. Foram 12 mil abordagens com teste do bafômetro em 2026.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou redução de 44% nos testes positivos de alcoolemia durante o Carnaval 2026, em Manaus. A Operação Lei Seca foi realizada entre sexta-feira (13) e a madrugada desta quarta-feira (18), em todas as zonas da capital.

Segundo o órgão, mais de 12 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Ao todo, 214 deram resultado positivo para consumo de álcool. No Carnaval de 2025, foram 381 casos.

Além da alcoolemia, a fiscalização identificou 332 irregularidades e 22 veículos foram removidos por apresentarem problemas que comprometiam a segurança.

Entre as infrações registradas estão: dirigir sem habilitação (16), conduzir motocicleta sem capacete (13), veículo sem equipamento obrigatório (11), veículo não licenciado (10), CNH vencida há mais de 30 dias (7), permitir que pessoa sem habilitação dirija (7), veículo com descarga livre (6) e veículo em mau estado de conservação (5).

Também foram flagrados casos de permitir condução por pessoa com CNH vencida (4), transpor bloqueio policial (4), desobedecer ordem de agente de trânsito (3), manobra perigosa (3), passageiro de moto sem capacete (3), retirar veículo retido sem permissão (2), veículo sem placa (2), avançar sinal vermelho (2), pedestre desobedecer sinalização (2), veículo com característica alterada (2) e dirigir sem atenção (2).

De acordo com o Detran-AM, as fiscalizações foram reforçadas durante os principais eventos carnavalescos da cidade.

Por g1 AM — Manaus