Leandro Hassum comenta relação com Marcius Melhem após denúncias: ‘Nada contra’

Leandro Hassum foi parceiro de cena de Marcius Melhem durante anos, mas a relação parece não ser mais tão próxima; especialmente, após as acusações de assédio que pairaram sobre o ex-diretor do departamento de humor da Globo. Em entrevista ao jornal Extra, o humorista, que chocou a web recentemente ao aparecer no SBT, comentou como anda a amizade com o ex-colega, que chegou a acionar a Justiça após as denúncias virem à tona.

“Eu sou padrinho das filhas do Marcius. Eles estiveram aqui, dois anos atrás, me visitando. Somos amigos, não tenho nada contra ele e vice-versa. Só não nos frequentamos mais”, garante Leandro.

Hassum ainda explica a dinâmica das amizades no meio artístico. “Na nossa profissão, a gente forma muitas famílias. Ele foi minha família em ‘Os caras de pau’, hoje a minha família é a ‘Paraíso’. Amanhã, formo outra. É assim que funciona”, disse.

LEANDRO HASSUM CELEBRA RETORNO À GLOBO COM LIBERDADE DE CRIAÇÃO

A “Família Paraíso” a qual Leandro se refere é o elenco da série homônima, onde ele participou da criação do roteiro e da escolha do elenco, além de atuar. A produção, com Viviane Araujo entre as estrelas, estreia nesta segunda-feira (30) no Multishow e deve ser exibida na TV Globo em breve. Ainda em entrevista ao Jornal Extra, Hassum celebrou a liberdade para opinar nesse retorno à empresa.

“Sei exatamente o que vai ao ar. Até porque ‘Família Paraíso’ vai passar depois na TV aberta, às 13h30 de domingo, um horário que ocupei por muito tempo. Sei bem o que funciona. É um privilégio ser ouvido e respeitado. Sempre achei que fazia falta o meu rosto no Multishow ao lado de tantas feras do riso. Eu faço humor popular, de fácil identificação, como tem ali”, explicou.

msn entretenimento-Matheus Queiroz