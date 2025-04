Kartódromo de Manaus recebe uma das maiores feiras agropecuárias da região

Evento terá rodeio, exposição de animais e shows musicais entre os dias 1 e 4 de maio

Manaus – Uma das maiores feiras agropecuárias da região, a terceira edição da Agrifest acontecerá entre os dias 1 e 4 de maio deste ano, no Kartódromo de Manaus, na Avenida Belmiro Vianez, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A entrada do evento, que deve movimentar aproximadamente R$ 12 milhões na economia local, será gratuita.

Com uma programação que mescla negócios, entretenimento e cultura, a feira acontece em uma área de 30.000 m² e terá 14 atrativos. São Exposição de Animais (caprinos, ovinos, equinos, gado de corte e leite); Rodeio; Prova dos três tambores; Parque de Diversão; Hipismo; Bazar; Praça de Alimentação; Feira do Artesanato; Feira do Empreendedorismo; Shows Musicais; Fazendinha Agrifest, Feirão do Produtor; manobras radicais e a escolha da Garota Agrifest.

“A Agrifest é uma oportunidade para fortalecer a economia local e regional. Eventos como este são fundamentais para a troca de conhecimentos, além de ser uma opção de lazer. Nesta edição, a expectativa de público é de mais de 150 mil pessoas participando de todos os atrativos. Vamos abrir os portões às 14 horas e vamos até à meia noite. A Agrifest resgata a tradição do manauara que gosta de levar a família ou ir com os amigos nas feiras agropecuárias”, destacou o organizador do evento, Dom Pazuello.

A Agrifest também terá a exposição da agroindústria e mostra de máquinas, equipamentos, produtos e serviços. Serão mais de 300 expositores, entre empresas, instituições e entidades.

Dom Pazuello salienta que a exposição dos animais durante o evento terá a supervisão da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF).

“Veterinários farão a supervisão para garantir o bem-estar das espécies exibidas. A atuação da ADAF tem como objetivo garantir a sanidade e o bem-estar animal, além de observar o atendimento dos requisitos sanitários, garantindo a rastreabilidade dos animais e a prevenção da disseminação de doenças”.

Nesta edição, a Feira abre um espaço para a Associação Amazonense do Transtorno do Espectro Autista (AATEA), que arrecada fundos para a compra da sede própria. Segundo a presidente da entidade, Bárbara de Castro, uma rifa no valor de R$ 5 será disponibilizada para aquisição durante os quatro dias de evento.

“Essa será uma grande oportunidade para a nossa associação que atende crianças e adultos com TEA. Somos a única entidade que faz esse acolhimento desde a criança ao adulto na cidade de Manaus. Todo mundo que acompanha a luta que é cuidar de uma pessoa com autismo sabe a importância do nosso trabalho. Para melhorar ainda mais esse atendimento, nós precisamos de um espaço próprio e a renda dessa rifa será para essa finalidade”

Quem adquirir a rifa, além de fazer o bem, terá a oportunidade de concorrer a três premiações: 1° prêmio é R$ 1 mil, 2° prêmio é R$ 600 e terceiro R$ 400. Parte do valor da premiação foi uma doação da organização da Agrifest para que a AATEA possa usufruir da renda adquirida com a venda das rifas.

As atrações musicais que vão animar os visitantes nos quatro dias de Agrifest serão reveladas ao longo deste mês de abril.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am