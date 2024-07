Justo? Gaciba bate martelo sobre expulsão de Alan Ruschel em Juventude x Internacional

A expulsão de Alan Ruschel causou grande repercussão no jogo entre Juventude e Internacional, neste sábado (13). O lateral agrediu um torcedor colorado que invadiu o gramado para atacar o equatoriano Enner Valencia. O VAR recomendou a revisão do ocorrido para Rodrigo José Pereira de Lima, que deu cartão vermelho para Ruschel. Comentarista da ESPN, Leonardo Gaciba criticou a decisão do árbitro.

– Rasgaram o bom senso. Nessa parte de entendimento de jogo deixamos muito a desejar. O VAR chama a arbitragem de campo para expulsar o jogador que agrediu o invasor. Na regra está correto, mas e o desdobramento? Quantas vezes agora vamos ver torcedores invadindo pra tentar causar a expulsão de um jogador de outra equipe? Esse é um precedente perigosíssimo que foi aberto – disse Gaciba.

– Foi uma atitude bem infeliz. Os jogadores do Juventude estavam tentando ajudar o jogador do Valencia e ficaram com um a menos no jogo. Não é justo, isso não é arbitrar. Esse tipo de lance retrata muito bem o momento da arbitragem brasileira. É muito bem preparado fisicamente, tecnicamente, estudam cada vírgula da regra. E o que está faltando? O bom senso. É um lance emblemático – completou o ex-árbitro.

