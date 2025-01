Jovem órfã e moradora de rua passa em 1º lugar no vestibular

A história da jovem órfã em situação de rua, que foi aprovada em primeiro lugar no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, conquistou o país em 2024.

Com isso, Vanusa Jaqueline dos Santos, de 21 anos, vendia paçoca para sobreviver no Paraná e, com o pouco dinheiro das vendas, ela comprou um celular para estudar usando o wi-fi da rodoviária da cidade.

A determinação dela emocionou muita gente, que se juntou e ajudou a jovem a ter um cantinho para morar. Vanessa conseguiu alugar um quarto no centro da cidade e começou o curso de Letras na modalidade de Educação à Distância (EaD).

Assim, a vida da Vanessa teve momentos difíceis. Ela perdeu a mãe quando tinha apenas 11 anos, em um acidente de carro em Santa Catarina.

A mãe era jovem, tinha só 25 anos e a teve quando ainda era adolescente, com apenas 13 anos.

Depois desse acontecimento, Vanessa foi morar com o pai em Ponta Grossa. No entanto, cinco anos depois, ele descobriu um câncer, faleceu e a jovem ficou órfã.

Vanessa também chegou a morar um tempo com os avós, mas depois que o pai morreu, ela foi para as ruas.

Desde 2022 vivia em abrigos e buscava conciliar os estudos na rotina que tinha.

De família, ela ainda tem dois irmãos, um de 16 e outro de 15 anos. Eles se falam só de vez em quando.

Vanusa recebeu apoio valioso da psicóloga do Centro POP, que cobriu sua taxa de inscrição para o vestibular da UEPG.

Com determinação, ela se destacou ao conquistar o primeiro lugar na seleção pelo sistema de cotas de escola pública e o quinto lugar pelo sistema de cotas universal.

