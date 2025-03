Jornalista critica representantes da CBF: ‘Não sabem o tamanho da Seleção’

A Seleção Brasileira perdeu para a Argentina por 4 a 1, na última terça-feira (25), no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após o resultado, o jornalista Erick Faria se manifestou contra os dirigentes da CBF.

Durante participação no programa “Seleção Sportv”, dos canais Globo, o comunicador afirmou que os atuais dirigentes não tem a noção do tamanho da Seleção Brasileira. Para Erick Faria, eles são os principais responsáveis pela atual fase ruim da equipe.

– Cobri a Seleção durante 20 anos. E graças a isso, conheci uns 40 países. Nessas longas viagens, pude perceber o que a Seleção Brasileira representa ao mundo. Desde a Seleção em um país europeu, que tem futebol forte, a uma visita ao Vietnã, por exemplo – iniciou o jornalista, antes de completar.

– Acho que estamos passando por um momento em que as pessoas que comandam a Seleção Brasileira, nos gabinetes e dentro de campo, não tem essa noção. Não tem a noção do tamanho que representa a Seleção Brasileira. Se hoje, o torcedor está quase que indiferente, onde se leva um 4 a 1 contra a Argentina na base da gozação, do que da tristeza. Isso é culpa de quem comanda – concluiu.

Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após sofrer a goleada, o Brasil caiu para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Por outro lado, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com o resultado.

