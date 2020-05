‘Jogos com público só após vacina para novo coronavírus’, diz pesquisa

Estudo da UFPR afirma que gestores devem agir para preservar jogadores

Estudo do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná conclui que a presença do público em eventos esportivos no Brasil só poderá voltar após a criação de uma vacina para o novo coronavírus (Covid-19).

A pesquisa

Intitulada “Inteligência Esportiva”, a pesquisa é uma ação conjunta entre o Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade (CEPELS) da UFPR e a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) do Ministério do Esporte.

A notícia sobre o estudo foi divulgada esta semana pelo site da UFPR e traz declarações do professor de educação física Fernando Mezzadri, um dos integrantes do projeto.

“As atividades físicas devem evitar qualquer forma de aglomeração ou de incentivo à circulação de pessoas”, disse o professor.

Retorno do futebol

Quanto ao retorno do esporte profissional, a pesquisa orienta a realização de eventos em localidades menos afetadas pela doença, com ausência de público.

Também reforçou que a volta às competições de futebol não deve ocorrer agora, tendo em vista o cenário atual da epidemia no país. Enfatizou a necessidade de os atletas serem testados para controle, não para voltar nesse momento.

“Tanto os atletas quanto as pessoas devem fazer os testes como uma forma de controle e precaução, mas a volta aos treinamentos normais e as competições ainda não devem ocorrer agora.

Além disso, Mezzadri lembra que os campeonatos estaduais no Brasil estão suspensos, o que impacta esse mercado. Destaca a dificuldade de ocorrerem jogos com torcida, sem que se tenha antes uma vacina que proteja as pessoas da doença.

“Dificilmente haverá jogos com torcida enquanto não existir uma vacina para a Covid-19”, conclui.

@amazonianarede

Leia mais: