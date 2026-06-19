Jogador do Catar entra em choque após quebrar perna de canadense

Enquanto os jogadores canadenses se reuniam ao redor do companheiro, alguns chorando, Madibo recebeu o cartão vermelho direto

EUA – Uma cena de forte comoção marcou a goleada histórica do Canadá sobre o Catar por 6 a 0, nesta quinta-feira (18), pela Copa do Mundo. No segundo tempo do confronto, o meio-campista canadense Ismaël Koné sofreu uma grave fratura na perna após uma dividida com o catari Assim Madibo. Ao perceber a gravidade da lesão do adversário, Madibo ficou visivelmente desesperado e em choque no gramado.

O lance gerou desespero imediato em ambos os lados. Enquanto os jogadores canadenses se reuniam ao redor do companheiro — alguns chorando —, Madibo recebeu o cartão vermelho direto, não esboçou qualquer reclamação e deixou o campo desolado. Apesar da gravidade, Koné foi retirado de maca consciente e chegou a acenar para os torcedores no estádio.

O clima de solidariedade continuou na partida: na comemoração do quarto gol, Saliba homenageou o colega lesionado erguendo sua camisa para as câmeras. Com o apito final, o placar elástico de 6 a 0 consolidou a maior vitória de uma seleção da Concacaf na história das Copas do Mundo, embora o triunfo tenha sido ofuscado pela grave lesão de Koné. O Catar terminou o jogo com dois atletas a menos, já que Homam Ahmed também havia sido expulso na primeira etapa, quando o placar marcava 3 a 0.

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Por D24 Portal d24am