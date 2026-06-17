Brasil domina França e segue sem perder na Liga das Nações feminina

Seleção encara a Bélgica às 10h desta quinta-feira (18) na Turquia

Turquia – A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/15) na partida que abriu a segunda semana da Volleyball Nations League (Liga das Nações de Vôlei) nesta quarta-feira (17), em Ankara (Turquia). A equipe comandada por José Roberto Guimarães – que teve Paulo Coco à beira da quadra – manteve os 100% de aproveitamento na competição, e lidera a classificação geral com cinco vitórias em cinco jogos. O torneio tem transmissão ao vivo online no streaming da Federação Internacional de Voleibol (World Volleyball).

A ponteira Ana Cristina, com 13 pontos, foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, que teve 1h26 de duração. O desempenho da seleção foi especialmente eficiente no saque, com oito aces contra apenas dois das francesas.

Nesta quarta, José Roberto Guimarães cumpriu suspensão de uma partida por ter se envolvido em uma confusão com a comissão técnica da Bulgária, em jogo disputado na semana passada. Ele volta ao banco de reservas do Brasil nesta quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Bélgica, a partir das 10h, no horário de Brasília.

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Agência Brasil Portal d24am