Jogador da base do Sul América-AM morre em acidente de trânsito em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente em que o jogador de 18 anos faleceu

Na noite desta segunda-feira (28), faleceu o jogador André William da Silva, de 18 anos. O lateral-direito, que defendia o Sul América-AM no Campeonato Amazonense Sub-20, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

O acidente ocorreu na Rua Prosperidade e foi registrado por uma câmera de monitoramento. André pilotava uma motocicleta quando colidiu com a traseira de um carro, caiu na pista e foi atingido por um ônibus que trafegava no sentido contrário.

Segundo a Polícia Militar, o atleta conduzia a moto sem capacete e teve a cabeça atingida pela roda traseira do ônibus.

Em nota, a diretoria do Sul América lamentou a morte do jovem, considerado um grande talento do clube.

Confira a íntegra da nota do clube:

É com imenso pesar que recebemos a notícia sobre o falecimento do atleta André Willian da Silva Gomes, ocorrido ontem à noite em um acidente de trânsito. Um grande talento que nos deixa prematuramente e que atuava no nosso time do Sub-20 deste ano.

O Sul América Esporte Clube manifesta suas condolências a toda a sua família e amigos, e que Deus possa confortar a todos neste momento de dor.

André havia atuado em sua última partida pelo time no último dia 24, na primeira rodada do Amazonense Sub-20, quando o Trem da Colina empatou em 2 a 2 com o CDC Manicoré-AM, no Estádio Carlos Zamith.

A Polícia Civil deve apurar o caso para determinar as responsabilidades pelo acidente.

Por Kassio Junio — Manaus, AM