Jean Wyllys-volto para ajudar a reconstruir o Brasil-se o Lula vencer

‘Se o Lula vencer, volto para ajudar a reconstruir o Brasil’, anuncia Jean Wyllys

O ex-deputado federal Jean Wyllys projetou seu retorno em definitivo após três anos fora do Brasil, em entrevista à revista “Carta Capital”, caso o ex-presidente Lula (PT) vença a eleição de outubro deste ano.

“O Lula vencendo, eu volto porque eu vou fazer parte da reconstrução”, revelou. “Eu volto mais forte para ajudar”, emendou.

O professor, que se filiou ao PT, diz não acreditar que Jair Bolsonaro, em caso de derrota, terá força suficiente para dar um golpe. Para ele, internacionalmente, não há ambiente para uma ruptura democrática no Brasil. “Eles podem até fazer porque são estúpidos, mas não vai durar muito tempo”, declarou.

No entanto, mesmo com o País de volta à normalidade com o revés do atual presidente, Wyllys pontua que o bolsonarismo continuará vivo na sociedade brasileira. “Como diz o Umberto Eco, esse fascismo é eterno”.

msn entretenimento