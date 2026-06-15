Japão e Holanda empatam em jogo emocionante e ficam no 2 a 2

Com um segundo tempo movimentado e de quatro gols, europeus e asiáticos ficam no 2 a 2, em Dallas, pelo Grupo F do Mundial

EUA – No jogo de estreia do Grupo F da Copa do Mundo 2026, Holanda e Japão fizeram um confronto equilibrado nos Estados Unidos. Afinal, as duas seleções ficaram no empate por 2 a 2, no Estádio AT&T, em Dallas.

Depois da igualdade no primeiro tempo, Van Dijk aproveitou a liberdade na área para estufar a rede, de cabeça, enquanto Nakamura deixou tudo igual para os japoneses. Summerville recolocou os holandeses na frente, mas Kamada empatou.

Na próxima rodada do Mundial, os holandeses medem forças com a Suécia, em Houston, dia 20 (sábado), às 14h (de Brasília). Os japoneses, por sua vez, voltam a campo no dia seguinte (21), à 1h (de Brasília), no El Gigante de Acero, diante da Tunísia.

Nos primeiros minutos, a Holanda passou a ter mais posse de bola e trocar passes para tentar a infiltração. No lado esquerdo, Gakpo encontrou Malen dentro da área para girar e bater forte para o gol. No entanto, o jogador não contava com Suzuki, que apareceu bem e espalmou para fora. Com muita mobilidade, o Japão passou a comandar as ações ofensivas, mas parou na defesa laranja.

Agora pelo lado direito, os japoneses conseguiram uma boa jogada, mas faltou pontaria. Ueda recebeu na área e rolou para Nakamura finalizar. Entretanto, o jogador hesitou em chutar a gol e encontrou Hiroki, que arriscou de muito longe, mas mandou por cima.

A Laranja Mecânica tentou pelo alto, quando Malen aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou em cima de Suzuki. Na sequência, Van de Ven testou, porém mandou para fora.

Na reta final do primeiro tempo, o Japão teve duas boas chances de abrir o placar. Antes disso, Gakpo pegou muito embaixo da bola e, mesmo dentro da área, isolou. A partir disso, Nakamura tentou aproveitar um cruzamento na área, dominou a bola e bateu no canto direito, para fora. Em outra boa chegada, Ueda recebeu, invadiu a área e chutou, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Rede balança e jogo anima

Na volta do intervalo, Summerville recebeu a bola pelo lado direito de ataque, cruzou rasteiro para Gakpo, mas a defesa japonesa afastou. Gravenberch teve liberdade em dois momentos pelo lado direito. No primeiro, cruzou e não encontrou ninguém na área. Em seguida, o meio-campista voltou a alçar a bola na área, entretanto desta vez achou Van Dijk, que subiu sozinho para abrir o placar para a Holanda.

Minutos depois, Nakamura arriscou o chute da entrada da área. Assim, a bola desviou em Van Hecke e enganou o goleiro Verbruggen, para ficar tudo igual em Dallas. Aos 18′, Gravenberch tocou para Summerville, que apareceu pelo lado direito, com liberdade. O jogador, então, cortou para o meio e bateu para o gol, no cantinho.

Em desvantagem, os japoneses seguiram em busca do empate. Nesse sentido, Kubo arriscou o chute de muito longe, e a bola foi para fora, assustando o goleiro Verbruggen. Gakpo, por sua vez, recebeu o lançamento pelo lado direito e ao finalizar obrigou Suzuki a fazer mais uma grande defesa na partida do Grupo F.

Por fim, após cobrança de escanteio, Ogawa levou a melhor que a defesa holandesa e, de cabeça, mandou em direção ao gol. A bola, porém, bateu em Kamada antes de balançar a rede do goleiro Verbruggen.

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Do R7 Portal d24am