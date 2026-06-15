Alemanha estreia com goleada e repete placar de 2014 na Copa

Depois de sofrer enpate de Curaçao, equipe alemã retomou controle e venceu por 7×1
EUA – Apesar de levar um susto no primeiro tempo, a Alemanha não vacilou. Assim, fez o que se esperava dela. Afinal, goleou Curaçao por 7 a 1, neste domingo (14), no NRG Stadium, em Houston. Este jogo pelo Grupo E da Copa do Mundo começou com Nmecha marcando o primeiro gol alemão aos cinco minutos.
Mas Curaçao empatou com Comenencia e sustentou a igualdade até os 37 minutos, quando Schlotterbeck recolocou os germânicos na frente. Ainda no primeiro tempo, Havertz, de pênalti, ampliou. Na etapa final, Musiala, Brown, Undav e novamente Musiala ampliaram.
Com esta goleada, a Alemanha ultrapassa o Brasil em gols nas Copas: 239 x 238. A primeira rodada do Grupo E se completa neste domingo com Costa do Marfim x Equador, às 20h (de Brasília). Na próxima rodada, dia 20, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim. Já Curaçao enfrenta o Equador.
A Alemanha começou marcando aos cinco minutos. Nmecha triangulou com Wirtz e, dentro da área, chutou para fazer 1 a 0. Parecia que a goleada logo viria, até porque, antes dos 17 minutos, os alemães já tinham muitas finalizações a gol. Só que Curaçao foi ao ataque, teve uma chance aos 18 e, aos 20 minutos, Comenencia aproveitou uma sobra para chutar uma bola que ainda roçou em Kimmich e entrou! Curaçao empatava o jogo para festa dos cerca de três mil curaçalenses no estádio. Comenencia, um dos 25 holandeses de descendência curaçalense que defendem o país (e jogou na base da Holanda).
Contudo, a Alemanha não queria ver zebra por perto e passou a atacar. Schlotterbeck marcou de cabeça após escanteio da direita, para fazer 2 a 1, e chegou ao gol aos 37 também em bola parada. Brandt cobrou escanteio da direita e Schlotterbeck cabeceou para fazer 2 a 1. Nos acréscimos, Sané quase ampliou (Juninho Bacuna salvou quase na linha), mas o terceiro gol veio ainda nesta etapa. Nmecha sofreu pênalti de Bazoer. Havertz bateu e marcou.
Na etapa final, goleada
Veio o segundo tempo e, logo no primeiro minuto, Kimmich encontrou Musiala na área. O atacante do Bayern, mesmo marcado por Bazoer, chutou rasteiro e cruzado: 4 a 1. Estava fácil. E, aos 23, o lateral-esquerdo Brown avançou e recebeu passe de Undav (que acabara de entrar) para fazer o quinto gol alemão.
Aliás, Undav, vice-artilheiro do Alemão com a camisa do Eintracht, fez o sexto gol aos 33 minutos, recebendo na entrada da pequena área um passe de Kimmich. E deu o passe para Havertz fechar o placar em 7 a 1 aos 42 minutos.
amazonianarede
Do R7 Portal d24am