Fisioterapeuta da seleção feminina de vôlei é afastado após denúncias

Fernando Fernandes não acompanhará a equipe na etapa da Turquia da Liga das Nações enquanto o caso é apurado

Brasil – O fisioterapeuta da seleção feminina de vôlei, Fernando Fernandes, foi afastado e não acompanhará a equipe para a etapa da Turquia da VNL (Liga das Nações de Vôlei). A decisão ocorre após a repercussão de denúncias de atletas, com quem o profissional teria pendências financeiras. A informação foi publicada originalmente pelo jornalista Bruno Voloch, do jornal O Tempo.

Segundo a reportagem, várias atletas teriam emprestado dinheiro a Fernando, que alegava fazer investimento financeiro, com rápida devolução. Porém, as jogadoras, tanto já aposentadas da seleção quanto atletas da nova geração, teriam denunciado os prejuízos e cobrado providências da comissão técnica e da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

A entidade confirmou o afastamento do fisioterapeuta por meio de nota oficial, mas não se pronunciou diretamente sobre o caso ou as denúncias das atletas.

“O fisioterapeuta Fernando Fernandes, da seleção feminina, não vai viajar para etapa da Turquia da Liga das Nações para resolver questões pessoais. O profissional continua como parte da comissão técnica. A fisioterapeuta Bruna Melato foi convocada e vai integrar a delegação brasileira na etapa turca da competição”.

Há anos na seleção brasileira, Fernandinho é um dos pilares da comissão técnica. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o fisioterapeuta foi o responsável pela rápida recuperação de Macris, que havia sofrido um entorse no tornozelo direito e acabou tendo papel fundamental na classificação brasileira às semifinais. Na ocasião, a levantadora chegou a chamá-lo de “bruxo” pelo trabalho realizado da noite para o dia.

Além da função na seleção brasileira, Fernandinho também é fisioterapeuta do Barueri e da tenista Bia Haddad Maia.

Seleção volta à quadra na Turquia

Em meio à agitação nos bastidores, a seleção feminina se prepara para a segunda semana da VNL, em Ancara, na Turquia. A equipe volta à quadra na quarta-feira (17), contra a França, às 10h (horário de Brasília). Nesta etapa, o Brasil também terá pela frente as seleções da Bélgica, China e Alemanha.

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Do R7 Portal d24am