Itamaraty convoca embaixador da Argentina no Brasil para prestar esclarecimentos e chama fala de Milei de ‘lamentável’

Em nota, ministério das Relações Exteriores afirmou que “transmitiu repulsas” ao embaixador e cobrou explicações sobre o comportamento do mandatário em território brasileiro. Milei participou de convenção do PL no sábado (25).

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou na tarde deste domingo (26) o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, para “transmitir a repulsa” do governo brasileiro sobre as recentes falas do presidente argentino Javier Milei na convenção do PL, nesse sábado (25).

“Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial”, diz o MRE.

Em nota, o Itamaraty informou ainda que o ministro cobrou explicações sobre o comportamento do mandatário argentino em território brasileiro.

Convocar o embaixador de outro país para uma conversa é uma demonstração de insatisfação e de busca por explicações da outra nação.

Também neste domingo, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a relação entre os dois países.

Chamar um embaixador brasileiro que está em missão no exterior para consultas, como fez o Brasil, é uma medida considerada dura nas relações internacionais. É uma sinalização de que o país quer ouvir esclarecimentos de seu diplomata a respeito de uma atitude considerada hostil feita pela outra nação.

Discurso em evento do PL

Javier Milei foi um dos convidados que discursaram na convenção do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência neste sábado (25). Ele esteve em São Paulo para o evento.

Em um discurso inflamado, o presidente argentino fez críticas ao socialismo, valorizou a chamada “onda azul” na América do Sul e chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de “lixo careca” após ter negada uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Milei também associou a candidatura de Flávio ao que chamou de uma transformação política em curso na América Latina.

Segundo ele, países da região estariam abandonando governos de esquerda e adotando políticas liberais na economia, movimento ao qual o Brasil poderia se juntar.

Na última semana, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Moraes, que é relator do caso, para o encontro com o argentino. Moraes negou a solicitação.

No discurso durante o evento, Milei criticou a negativa. “A Justiça brasileira não me permitiu visitar meu amigo injustamente encarcerado, quando Lula se cansou de receber dirigentes estrangeiros enquanto esteve preso, entre eles o então presidente da Argentina, Alberto Fernández”, continuou.

“Isso não é nada além de mais uma clara demonstração da injustiça de sua detenção e do caráter vingativo de seus responsáveis”, completou.

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Por Isabela Camargo, Marcela Cunha, TV Globo e g1 — Brasília