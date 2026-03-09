Irã nomeia Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo

Mojtaba Khamenei assume liderança do Irã em meio a escalada militar regional e recebe apoio da Guarda Revolucionária

Irã – A Assembleia de Especialistas do Irã nomeou Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país, segundo informou a mídia estatal neste domingo (8). Em comunicado, o órgão convocou o povo iraniano a manter a unidade e jurar lealdade ao novo líder.

Mojtaba, clérigo de escalão médio com laços estreitos com os Guardas Revolucionários, já era visto há anos como possível sucessor de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei.

Apesar de a ideologia dominante do Irã não favorecer a sucessão hereditária, ele conta com apoio significativo dentro da Guarda e da estrutura política que ainda mantém a influência do falecido líder.

Ali Khamenei morreu em 28 de fevereiro, durante bombardeios conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos em Teerã. Ele comandou o Irã como líder supremo desde 1989, o que representa quase quatro décadas no cargo.

O ataque também matou comandantes militares e integrantes do alto escalão do regime, desencadeando uma escalada militar na região, com ataques e retaliações entre Irã, Israel e forças americanas.

Segundo a imprensa iraniana, além do pai, Mojtaba perdeu a esposa e um filho pequeno. Apesar das tragédias pessoais, mesmo ostentando o título de aiatolá, Mojtaba é um clérigo de nível intermediário e uma das figuras mais influentes do establishment clerical iraniano.

Ele é conhecido por ter uma postura linha-dura e tem laços estreitos com a elite da Guarda Revolucionária do Irã.

O anúncio da nomeação foi confirmado pelo membro do conselho Ahmad Alamolhoda e dependia do chefe do secretariado da Assembleia de Especialistas, Hosseini Bushehri, responsável por tornar pública a decisão, segundo a agência iraniana Mehr.

De acordo com o The New York Times, a nomeação também reflete a tentativa do governo iraniano de manter a continuidade em meio aos ataques crescentes dos Estados Unidos e de Israel, nove dias após o início da guerra.

Mojtaba assume não apenas como a nova autoridade religiosa e política do país, mas também como comandante-em-chefe das Forças Armadas, reforçando sua posição de influência no Irã.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am