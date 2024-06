Ipaam abre inscrições para curso de Licenciamento Ambiental em Mineração

O curso é voltado para servidores e colaboradores do órgão, consultores externos e demais interessados

Manaus – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio de sua Gerência de Recursos Minerais (Germi), abriu inscrições para a Oficina Cumprimento dos Requisitos Ambientais: Licenciamento Ambiental para Exploração de Recursos Minerais. O curso é voltado para servidores e colaboradores do órgão, consultores externos e demais interessados.

A capacitação será realizada na próxima terça-feira (18), de 14h às 17h, no auditório do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Ipaam, localizado na avenida Mário Ypiranga, 3280, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.

As inscrições podem ser feitas através do link https://forms.gle/dUGB4AWgQ8vx7qEP8 até que o número máximo de participantes seja atingido. As vagas são limitadas.

A facilitadora será a analista ambiental e assessora técnica do Instituto, Maria do Carmo Neves. Ela abordará questões pertinentes ao assunto, além de responder as dúvidas dos participantes. Dentre os pontos a serem abordados pela servidora estará: Legislação Mineral e Ambiental, Requisitos para o Licenciamento, Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Junho ambiental

A palestra faz parte da programação do Junho Ambiental, disponibilizada pelo Ipaam a servidores, colaboradores e público externo, e se estenderá até o final de junho. A partir do dia 25, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Instituto iniciará a Blitz Ambiental, ação que levará sensibilização e consciência ambiental a quem estiver viajando de barco para aproveitar o 57º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A ação ocorrerá no Porto de Manaus em parceria com a Capitania dos Portos.

Amazonianarede

d24am