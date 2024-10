Investigado, Gusttavo Lima lança nova versão de Ficha Limpa

Gusttavo Lima lançou nesta sexta-feira (18) uma nova versão de Ficha Limpa, logo após a música original viralizar nas redes sociais. O título da faixa virou piada entre os internautas depois que o cantor se tornou investigado na Operação Integration, suspeito de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ficha Limpa, que fala sobre ir embora de uma relação sem arrependimentos ou culpas por saber que não fez nada de errado, ganhou uma versão em MTG. A sigla significa montagem e tem feito sucesso nas redes sociais por ser uma espécie de colagem de uma ou mais músicas, adicionando novas batidas e ritmos. A sigla é majoritariamente associada ao funk.

MTG Ficha Limpa traz a música de Gusttavo Lima em uma versão acelerada, com batidas de funk, e novos elementos sonoros. A faixa foi lançada pela primeira vez em 2021, como parte do projeto O Embaixador Falando de Amor.

Em 2024, entretanto, Ficha Limpa ganhou uma conotação diferente depois que o artista foi, de fato, fichado pela polícia. A Polícia Civil de Pernambuco o indiciou após a apreensão de R$ 150 mil na sede da Balada Eventos e Produções, empresa de shows de Gusttavo Lima em Goiânia (GO).

Ainda houve 18 notas fiscais fracionadas, emitidas no mesmo dia para a Pix 365 (Vai de Bet), da qual ele é sócio. A empresa também faz parte das bets investigadas na operação da Polícia Federal que prendeu Deolane Bezerra. De acordo com reportagem do Fantástico, foram repassados mais de R$ 8 milhões pelo “uso de imagem e voz do cantor”.

Em entrevista ao portal Migalhas, o marido de Andressa Suita mencionou sua parceria com a casa de apostas, da qual negou ser sócio. Ele avaliou que ter seu nome vinculado a um suposto esquema criminoso é algo surreal.

“O contrato foi firmado em 2022. A gente cumpriu 100% com a empresa, e a empresa 100% com a gente. Nesses dois anos eu fui garoto-propaganda deles. Não sou dono da Vai de Bet, é isso, isso é uma grande loucura, esse achismo de querer me ligar a tudo isso, como se eu fosse o chefe do negócio. Esse tipo de contrato a gente tem com, no mínimo, oito grandes marcas. A gente tem essa parceria e executa parcerias fora do Brasil”, explicou ele.

