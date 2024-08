Internada, Preta Gil retoma tratamento contra câncer após realizar exames de rotina; veja o estado de saúde da cantora

Oito meses após anunciar a vitória contra o câncer, Preta Gil anunciou que precisou voltar a fazer tratamento oncológico. Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um comunicado nas redes sociais, nesta quinta-feira (22), explicando foi constatada a necessidade de retomar a intervenção ao fazer alguns exames de rotina.

Em comunicado, Preta Gil tranquilizou os fãs adiantando que está bem e recebendo acompanhamento médico.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”.

