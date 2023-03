Instituição promove atividades gratuitas para celebrar o Dia das Mulheres

Instituição de ensino promove nesta quarta-feira (8), uma ampla programação para celebrar o Dia Internacional da Mulher. No total, são 14 atividades gratuitas e abertas à toda comunidade, que incluem atendimentos e orientações sobre a saúde feminina, oficinas e palestras sobre temas como combate à violência doméstica e familiar, e apresentações culturais.

As atividades começam logo cedo, a partir das 9h desta quarta na sede da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras, com atendimentos e ações realizadas por professores e alunos dos cursos da área de Saúde, que irão fazer avaliações de pele, nutricionais e medições antropométricas, além de exercícios da gravidez (parto e pós-parto), prevenção de osteoporose para mulheres e prestar orientações sobre o uso de dermocosméticos e a saúde reprodutiva. Os atendimentos serão realizados até ás 15h.

Também nesta quarta-feira, a partir das 14h, acontece a oficina “Mulher Empreendedora: Autoconfiança e Liderança” (na Unidade Parque das Laranjeiras) e a palestra “Avanços e Retrocessos no Combate à Violência de Gênero”, a partir das 18h, no auditório da Unidade Japiim da Nilton Lins.

Ciclo de Palestras

A partir das 17h de quarta-feira, tem início na sede da Universidade, as “Salas Temáticas” voltadas para apresentações de temas relacionados com a saúde da mulher (saúde reprodutiva, métodos contraceptivos hormonais e não hormonais, exames de detecção de IST’s em mulheres e fisioterapia pélvica) e também sobre ‘Empoderamento Feminino – Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Empreendedorismo Universitário’.

As apresentações prosseguem às 19h, no auditório Vânia Pimentel, com a realização do ciclo de palestras com a participação de convidadas que irão abordar assuntos de grande relevância social: “Combate à violência doméstica e familiar” (com a delegada Débora Mafra); “O papel do poder judiciário junto à mulher em situação de vulnerabilidade e o julgamento com perspectiva de gênero” (com a juíza de Direito Barbara Marinho Nogueira); e “Atuação do Ministério Público no enfrentamento à violência doméstica”, com a promotora Priscilla Carvalho Pini).

Avanços e Retrocessos

A programação do Dia Internacional da Mulher da Universidade Nilton Lins tem encerramento na quinta-feira (9), às 19h, com a palestra “Avanços e Retrocessos no Combate à Violência de Gênero”, que acontecerá no auditório Vânia Pimentel (localizado na sede da instituição), e terá a participação da psicóloga, professora Maria Fernanda Santos Rodrigues e da advogada Emanuelle Ingrid, ambas do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream).

Também fizeram parte da programação, iniciada na tarde de terça-feira (7), a Oficina da Mulher Empreendedora e a mesa redonda “Igualdade de Gênero Hoje para um Amanhã Sustentável”, com a participação da vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, pela União Brasileira de Mulheres, Eriana Azevedo, a assistente de Proteção de Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos do Fundo de População das Nações Unidas, Nathaly Marcelino, da advogada Márcia Álamo e da integrante do projeto Abraço Negro e do movimento de mulheres negras, Samanta Rebouças.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/instituicao-promove-atividades-gratuitas-para-celebrar-o-dia-das-mulheres/