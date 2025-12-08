Inscrições para concurso da Caixa terminam na segunda-feira

Certame da Caixa será realizado pela Fundação Cesgranrio. Os salários são de até R$ 14,9 mil
Brasília – As inscrições para o novo concurso público da Caixa Econômica Federal entram na reta final e se encerram na próxima segunda-feira (8). O processo seletivo oferece 184 vagas de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 14.915, além de diversos benefícios, como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros.
O edital, publicado na sexta-feira (7), confirma que a Fundação Cesgranrio será a banca organizadora. As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026, com etapas de questões objetivas, discursivas e avaliação de títulos.
A distribuição das oportunidades é a seguinte:
Arquiteto – 36 vagas
Engenheiro Civil – 103 vagas
Engenheiro de Segurança – 3 vagas
Engenheiro Elétrico – 13 vagas
Engenheiro Mecânico – 5 vagas
Médico do Trabalho – 24 vagas
Para arquitetos e engenheiros, a jornada semanal será de 40 horas, com salário de R$ 14.915. Já para médicos do trabalho, a carga é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 11.186.
As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Cesgranrio. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
A Caixa também confirmou a reserva de vagas para ações afirmativas:
5% para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
Cronograma:
Edital: 7/11/2025
Inscrições: até 8/12/2025
Provas: 1/2/2026
Resultado das provas e envio de títulos: 11/3/2026
Verificação de cotas: 26/4/2026
Resultado final: 26/5/2026
*Com informações do R7
Da Redação Portal d24am