Incêndio é combatido em área de pasto no interior do AM

Ao todo, 30 focos de fogo foram apagados; não houve registro de vítimas

Manaus – A equipe de bombeiros integrantes da Operação Aceiro 2024 combateu, no fim da tarde da quarta-feira (24), um incêndio em área de pasto, no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus). Ao todo, os militares combateram 30 focos no local com uso de 3.500 mil litros de água. Não houve registro de vítimas.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Reinaldo Menezes, relatou que o proprietário da fazenda foi quem acionou a equipe da Operação Aceiro no município, e a rápida atuação dos militares foi essencial para que as chamas não se alastrassem para o restante do pasto.

“A rápida atuação dos nossos bombeiros impediu que o fogo atingisse o restante do pasto. Na ação, foram usados equipamentos como abafadores, bombas costais, e um trator com tanque de 500 litros de água, que nos auxiliou para o controle do incêndio e extinção dos focos”, disse o subcomandante-geral do CBMAM.

Em Apuí, o Corpo de Bombeiros tem atuado com a intensificação de combate aos incêndios desde o mês de junho, por meio da Operação Aceiro 2024, que abrange municípios do sul do Amazonas e da região metropolitana de Manaus, com maiores índices de focos de incêndio.

amazonianarede

Da Redação d24am