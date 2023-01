Imagens das câmeras de segurança mostram ataque à Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados divulgou imagens inéditas do flagrante dos atos de terrorismo ocorridos no último dia 8 de janeiro em Brasília, quando radicais inconformados com o resultado da eleição presidencial depredaram as sedes dos três Poderes da República, incluindo o Palácio do Congresso.

Nas imagens, é possível acompanhar o avanço da turba desde a Esplanada, rompendo a barreira da Polícia Militar, para em seguida ocupar o gramado do Congresso, as cúpulas e a rampa que

dá acesso ao Salão Negro do Congresso.

Já do lado de dentro, é possível ver o esforço dos policiais legislativos para conter o avanço dos golpistas, em meio a uma densa nuvem de fumaça, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Os vândalos atacam usando sinalizadores, porretes e estilingues com bola de aço.

Um homem é visto usando um extintor de incêndio para quebrar a porta da liderança do PT, mas foge antes da chegada dos policiais. Depois, essa liderança foi completamente depredada. Outro invasor ateia fogo a uma instalação do sistema de informática da Câmara, mas bombeiros conseguem controlar as chamas antes que se alastrem.

No Salão Verde, onde a galeria dos presentes protocolares de autoridades estrangeiras foi depredada, uma senhora começa a depredação da maquete tátil do Congresso, arrancando as torres da Câmara e do Senado. Na sequência, um grupo de homens derruba e quebra a mesa que dá sustentação à maquete.

A imagem do final dos confrontos, já perto da meia-noite de domingo, mostra a Polícia Legislativa conduzindo os terroristas presos pelo corredor Tereza de Benguela.

Punição

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu que todos os culpados serão responsabilizados, incluindo parlamentares que minimizarem ou negarem a gravidade dos atos de vandalismo que atacaram a democracia brasileira.

“Todos, todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas”, disse Lira.

Diário 24h AM

https://d24am.com/politica/imagens-das-cameras-de-seguranca-mostram-ataque-a-camara-dos-deputados/