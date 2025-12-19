Idosa é resgatada após ser abandonada em cadeira de rodas em rodovia

O socorro foi acionado por motoristas que passavam pelo local e avistaram a mulher em situação de vulnerabilidade

México – Uma mulher idosa foi encontrada sozinha, abandonada em uma cadeira de rodas, às margens de uma rodovia de Matamoros, no estado de Tamaulipas nas proximidades da Praia de Bagdad, México. O socorro foi acionado por motoristas que passavam pelo local e avistaram a mulher em situação de vulnerabilidade.

Paramédicos que atenderam a ocorrência prestaram os primeiros socorros e constataram que a idosa apresentava sinais visíveis de hipotermia, devido à exposição prolongada ao tempo, além de um estado de saúde considerado delicado.

Após os procedimentos iniciais no local, ela foi transferida com urgência para um hospital da região, onde permanece sob observação médica e cuidados intensivos.

As autoridades competentes de Tamaulipas já iniciaram os protocolos de investigação para esclarecer as circunstâncias do abandono. O foco atual das equipes de segurança e assistência social é tentar identificar a idosa para encontrar parentes que possam fornecer informações sobre sua identidade e capturar os responsáveis por deixar a vítima indefesa na rodovia, ato que configura crime de abandono de incapaz.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou o que teria motivado o abandono naquela região isolada.

