Ibama inicia transferência de onça criada como pet no interior do AM para Manaus

Remoção do animal da casa onde era criado foi justificada como uma medida para desvincular os cuidados humanos e estimular os instintos do felino, segundo a prefeitura de Santo Antônio do Içá.

O filhote de onça-pintada, batizado como ‘Golias’, que era criado como pet por uma família em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, começou a ser transferido para Manaus pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na sexta-feira (7).

A remoção do animal da casa onde era criado foi justificada como uma medida para desvincular os cuidados humanos e estimular os instintos do felino, conforme informou a prefeitura de Santo Antônio do Içá.

Segundo o Ibama, a onça Golias foi levada em uma lancha a jato comercial para o município de Tefé. Lá, as equipe do IBAMA e do Instituto Mamirauá ficaram responsáveis por fazer a transferência do animal para Manaus.

A Prefeitura de Santo Antônio do Içá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informou que construiu uma caixa para que o animal fosse transportado, seguindo as orientações e recomendações do Ibama.

Filhote de onça-pintada é resgatado de família em Santo Antônio do Içá

Entenda o caso

O filhote de onça-pintada Golias, que era mantido como ‘pet’ por uma família em Santo Antônio do Içá, no Amazonas, foi resgatado na terça-feira (4) e levado para a Defesa Civil, onde recebeu atendimento veterinário.

Após avaliação, foi constatado que o animal estava saudável e com comportamento dócil, mas como não há estrutura na cidade para abrigá-lo, Golias foi devolvido à família.

Na quinta-feira (6), ele foi novamente retirado da família e levado para um abrigo provisório, construído na sede da Defesa Civil de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, antes de iniciar o processo de transferência do animal para Manaus.

amazonianarede

Por g1 AM