Horóscopo do dia: previsões para o seu signo nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022

Confira aqui, o seu horóscopo de hoje!

O horóscopo do dia revela o que os astros preparam para você nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022.

Astral do dia

A Lua segue Nova por Libra e se opõe a Júpiter retrógrado. Podemos vivenciar o fim de um ciclo e o início de um novo. É preciso deixar fluir as emoções e abrir mão de apegos e do ego para manter a paz, o equilíbrio e o amor hoje.

Áries

Talvez o dia traga uma energia de ação e muita irritação, causando desentendimentos, então o desafio é você se manter autocontrolado e não ser reativo. Observe e deixe que as coisas se resolvam por si mesmas. Tenha mais fé no processo, porque tudo tende a se resolver sem o seu controle.

Touro

Suas emoções estão equilibradas, por isso suas relações estão favorecidas hoje. Quanto mais você for amoroso e gentil, mais haverá beleza e harmonia. Mantenha-se aberto para o novo e para novos aprendizados. Aposte em um hobby e em atividades que tragam bem-estar.

Gêmeos

O dia pode trazer seu poder pessoal à tona. Apenas tome cuidado com vaidade e arrogância. Seja humilde. O dia também pode trazer uma energia de excesso e de distração. Tome cuidado com essa tendência que pode acabar te fazer perder tempo. Tenha mais senso de ordem.

Câncer

É um dia bom para quitar suas dívidas ou renegociar alguma, caso você tenha. Se reinvente e tome cuidado com as preocupações materiais. Bons acordos poderão surgir, se tiver iniciativa e observar o lado bom das coisas. Tome cuidado com gastos em excesso também, é preciso ter mais senso de planejamento.

Leão

O desafio de hoje é ter calma e ser mais receptivo para assumir mais responsabilidades e, com isso, prosperar. Saia da sua zona de conforto. Além disso, quanto mais altruísta você for, mais prosperidade poderá conquistar. É importante confiar e não querer fazer mil coisas de uma vez para não se sobrecarregar depois.

Virgem

O dia favorece avanços e progressos em relação aos seus projetos e planos, mas é preciso ter foco e uma boa dose de autoliderança. Cuidado com agressividade e raiva por falta de paciência. Passeios, viagens e novos aprendizados também não estão descartados, pois tudo isso pode expandir sua mente.

Libra

A sua terça-feira traz magnetismo e autoconfiança. Avance em seus planos, mas tome cuidado com a manipulação ou a necessidade de reconhecimento externo. Siga sua intuição! Tome cuidado com pessoas muito dependentes, principalmente nas relações afetivas.

Escorpião

É importante estar com as suas ideias alinhadas às ideias das pessoas do seu convívio hoje. Cuidado com a dificuldade de ouvir e de aceitar críticas. Oportunidades podem surgir se você tiver rapidez de decisão. Reflita e debata para chegar a um consenso, evitando conflitos. Mantenha a leveza e o otimismo. Acredite na sorte e tudo poderá mudar.

Sagitário

O dia pode te trazer lucros e bons negócios, mas também pode fazer você gastar demais. Cuidado com excessos. A sua criatividade está muito boa e a sua energia também. Cuide da saúde e faça atividades para extravasar a raiva ou a energia de ansiedade. Quanto mais motivação para fazer as coisas, mais equilíbrio você terá.

Capricórnio

O dia traz autoconhecimento e uma grande intensidade. O desafio de hoje talvez seja conseguir se manter equilibrado. É um momento de observar mais do que falar. Se não estiver planejando uma gravidez, cuidado. Suas emoções estão intensas, por isso, cuidado também com a tendência em guardar mágoas.

Aquário

É dia de começar a realizar seus sonhos! Talvez você sinta a necessidade de resgatar ideias do passado e tocar em frente, tendo mais atitude e autoconfiança. Tenha coragem para isso, senão poderá acabar sendo apenas uma ideia ou uma fantasia. Mantenha os pés no chão e evite imaginação excessiva. Tome cuidado com atitudes infantis e dramáticas também. A sua criatividade pode estar expandida.

Peixes

Hoje o dia favorece limpeza, desapegos e reorganização da rotina. É importante ter foco nas realizações e nas tarefas mais importantes, não se importando com coisas pequenas demais. Talvez você esteja sobrecarregado e a saúde pode “sentir”.

