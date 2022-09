Horóscopo do dia: previsões de hoje (26/09) para os signos

Lua Nova em Libra se opõe a Quíron. O dia pode ser desafiador porque nossos defeitos ficam visíveis e, ao mesmo tempo, ficamos mais fragilizados. Estamos mais humanos, enfim, e gentis uns com os outros. Tome cuidado para não usar a fragilidade alheia para se dar bem.

Áries (de 21/03 a 20/04)

Dia de focar em parcerias, seja no trabalho, seja no amor. Bom dia para assinar novos contratos. Quanto mais conseguir manter a sua capacidade de ser compreensivo e motivador, mais seu dia avançará. Existe necessidade de disciplina e trabalho em equipe.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje o dia traz a necessidade de tomar decisões. Tome cuidado com a falsa paz e tente não sustentar internamente contradições.

Fique atento à insensibilidade. Momento de refletir antes de agir e de usar as palavras com sabedoria para não ferir ninguém.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje o dia pode trazer várias ideias e sensações. Tome cuidado com pensamentos negativos ou obsessivos. Sua paz pode vir da contemplação e do bom uso da sua criatividade. É importante manter uma postura de desapego. Saiba perdoar e não levar as coisas para o pessoal.

Câncer (21/06 a 20/07)

Hoje o dia pode trazer finalizações e, ao mesmo tempo, alívios. Momento de acordos e parcerias. Sua saúde pode ser restabelecida, assim como alguma dívida pode ser negociada ou terminada. É ideal que você não crie expectativas. Busque ajudar mais os outros!

Leão (21/07 a 22/08)

Hoje o dia pede evolução de dentro para fora. É importante buscar ouvir a sua intuição, que pode estar grande. Você viverá bons momentos com amigos ou colegas de trabalho. O dia é divertido e pacífico. Não foque somente nas coisas prazerosas. Mantenha a responsabilidade.

Virgem (23/08 a 22/09)

Tome cuidado com desordens materiais. Hoje, o dia pode trazer surpresas e até mesmo a necessidade de reavaliar as suas finanças. Romances estão ativados. Além disso, você pode conhecer alguém novo, se estiver solteiro. Suas ideias podem ser criativas, mas vale a pena avaliá-las com cuidado antes de colocá-las em prática.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje o dia pode trazer a necessidade de abandonar uma expectativa ou um projeto. Não desanime, pois é só uma mudança de rumos.

As coisas tendem a melhorar quando você descansar mais a mente e o corpo. As suas relações podem ser harmoniosas e podem ser o ponto alto de hoje.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje o dia pode trazer uma sobrecarga mental, causando até mesmo exaustão física. Tome cuidado com excessos. Busque alguma novidade. Comunicação sem foco pode ser um problema também, então tome cuidado com falação e situações de fofoca.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Dia de deixar as coisas fluírem, sem muitos planos e controles. Tome cuidado com competições e brigas. Saiba deixar a vida te surpreender. As reflexões podem fazer parte do seu dia, e isso trará respostas, insights e intuição. Movimentar o corpo pode ajudar a controlar o excesso de ansiedade.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje o dia pede coragem para abrir seu coração. Saiba ser generoso, o que pode trazer benefícios e felicidade, se você souber ser recíproco com as emoções. Você pode estar inspirado e criativo. Tome cuidado com a necessidade de querer controlar suas emoções, tornando-se o oposto do que tanto fala.

Aquário (21/01 a 19/02)

Hoje o dia pode trazer embates entre você e uma figura de autoridade. Sua criatividade ou capacidade de realizar é grande. Fora isso, aproveite para usar sua capacidade mental para se organizar e para planejar melhor suas tarefas diárias. Você pode firmar bons negócios.

Peixes (20/02 a 20/03)

O dia pode tende a ser mais estável e parado. Tome cuidado com a dificuldade de se abrir e pedir ajuda. Você pode estar econômico também, mas evite a avareza.

Tenha coragem para expor ou agir conforme sua vontade, pois assim poderá sair vitorioso. Pessoas podem confiar em você, então saiba retribuir.

