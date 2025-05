Homem é preso por manter família da namorada em cárcere por seis meses

Suspeito usava ameaças falsas envolvendo cartel para controlar e intimidar parentes da companheira

Estados Unidos – Um homem de 23 anos foi preso no estado americano de Utah acusado de manter a namorada e a família dela em cárcere privado por aproximadamente seis meses. Segundo a polícia, Dominic Garcia usou ameaças de um suposto cartel para criar um clima de terror e domínio sobre as vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Garcia foi morar com a família da namorada em dezembro pouco depois de começar o relacionamento. Rapidamente, ele passou a afirmar que sua família teria ligações com um cartel e que todos precisavam seguir suas ordens para garantir a segurança.

A polícia foi acionada depois que um dos familiares, identificado como “RS”, relatou que eles estavam sendo mantidos em casa contra a vontade e de forma coercitiva.

Segundo a justiça, Garcia possuía armas de fogo, inclusive uma pistola 10 mm que ele fazia questão de exibir para amedrontar a família. Ele ameaçava usar a arma ou mandar outras pessoas usá-la, o que mantinha todos em constante medo.

Durante o período de cárcere, Garcia impôs uma rotina dura a uma das familiares, obrigando-a a realizar exercícios físicos intensos diariamente e submeter-se a banhos de gelo. Ele chegou a segurar o rosto dela debaixo d’água até considerar o tempo suficiente, causando dificuldades para a respiração da vítima.

Os relatos indicam que o suspeito monitorava rigorosamente os movimentos das pessoas dentro da casa, impedindo saídas e exigindo vigilância noturna devido ao temor fabricado do cartel. Uma adolescente de 17 anos, por exemplo, perdeu um mês letivo por ordem dele.

A namorada grávida de Garcia afirmou não se sentir ameaçada pessoalmente, mas reconheceu que ele intimidava sua família. Todos acreditavam nas ameaças e obedeciam para manter Garcia “na linha” e preservar sua suposta relação com o cartel.

Durante o interrogatório policial, Garcia admitiu que tudo não passava de mentiras que ele inventou e sustentou por medo de ser rejeitado pela família. Também confessou ter imposto um tipo de treinamento com os exercícios e banhos de gelo.

Garcia enfrenta 28 acusações, incluindo sequestro, agressão, tortura com arma perigosa e ameaça de violência. A polícia avalia a possibilidade de novas denúncias após continuar ouvindo os familiares. A juíza responsável ressaltou que a soltura do suspeito colocaria a família e a comunidade em risco.

