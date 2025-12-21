Homem canta músicas natalinas por 42 horas e quebra recorde mundial

Repertório incluiu clássicos tradicionais, como ‘Jingle Bells’, além de sucessos natalinos recentes

Nigéria- O proprietário de uma lanchonete na Inglaterra quebrou o recorde mundial do Guinness ao cantar músicas natalinas por 42 horas consecutivas. A marca anterior era de 40 horas e havia sido registrada em 2024, na Nigéria.

Dave Purchase, conhecido como “Mr. Toasty”, fechou sua lanchonete On Toast, localizada no espaço Warehouse 4, na cidade de Gloucester, para realizar a tentativa. Durante a maratona, ele interpretou 684 canções, alternando entre 38 músicas diferentes.

O repertório incluiu clássicos tradicionais, como ‘Jingle Bells’, além de sucessos natalinos mais recentes de artistas como Mariah Carey e Wham. Ao longo da apresentação, Purchase recebeu apoio de um coral formado por pessoas com demência, de um coral infantil e de moradores da cidade, que acompanharam a iniciativa em clima de celebração.

Com o desempenho, o comerciante superou o recorde anterior e entrou para o Guinness como o homem que mais tempo cantou músicas de Natal sem interrupção.

