Grupo especial encerra último dia do Desfile das Escolas de Samba de Manaus

Oito escolas apresentaram desfiles com enredos que abordaram desde as religiões de matriz africana até a matriz energética do gás natural.

O último dia do desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus agitou os foliões que estiveram presentes no Sambódromo da capital durante a noite do último sábado (1º) e madrugada deste domingo (2). Com enredos que exaltaram a cultura, a ancestralidade negra e as riquezas amazônicas, as oito agremiações levaram emoção ao público que lotou as arquibancadas para prestigiar as escolas consideradas a elite do samba no estado.

Desde o dia 27 de fevereiro, escolas dos grupos de acesso passaram pelo sambódromo e, na última noite de desfiles, oito agremiações do grupo especial se apresentaram. Uma tradição que atravessa as madrugadas e que é o grande dia para quem se apresenta para o público.

Durante a noite do sábado e a madrugada de domingo, o grupo especial se apresentou seguindo uma ordem pré-estabelecida e animou os foliões que estiveram presentes no Sambódromo.

Ordem de apresentações das escolas do grupo especial:

Sem Compromisso – 20h às 21h10

Vitória Régia – 21h20 às 22h30

Unidos do Alvorada – 22h40 às 23h50

Vila da Barra – 00h à 1h10

Mocidade Independente de Aparecida – 1h20 às 2h30

Andanças de Ciganos – 4h às 5h10

Reino Unido da Liberdade – 4h às 5h10

Grande Família – 5h20 às 6h30

A apuração do desfile das escolas de samba de Manaus está marcada para acontecer na segunda-feira (3).

