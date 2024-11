Grávida, apresentadora da Band internada na UTI sofre derrame pleural

A apresentadora da Band, Lucilene Caetano, está internada na UTI desde o último dia 26 de outubro. Em sua quarta gravidez, ela havia sido diagnosticada inicialmente com influenza B, e agora enfrenta um novo dilema.

De acordo com nota oficial divulgada por sua assessoria de imprensa, o quadro de Lucilene evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural.

Foi informado que a apresentadora segue internada sem previsão de alta médica. “Lucilene continua internada na UTI, onde está recebendo cuidados médicos intensivos devido a um quadro de influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural (nos pulmões)”, diz o texto.

Confira:

Quadro de saúde de Lucilene Caetano

Apesar do momento delicado, a assessoria de Lucilene Caetano destacou que ela segue lutando com otimismo e determinação para que possa se recuperar logo. É dito que em meio ao desafio, a apresentadora enfrenta o momento com fé e coragem, enquanto preza pela saúde da filha.

+ Com novela rejeitada na Globo, diretor dá a volta por cima na Band e faz convite para autora dispensada da emissora

“Mesmo diante dos desafios, Lucilene está enfrentando este momento com muita força, fé e coragem, sempre pensando na saúde de sua filha, que está a caminho. Com o acompanhamento de uma equipe médica dedicada, ela se mantém confiante em sua recuperação”, afirmaram.

Para completar, a equipe da apresentadora citou suas falas agradecendo pelas mensagens e orações, afirmando que isso tem lhe dado ânimo para continuar lutando pela sua recuperação.

“Sinto a força e as orações de cada um de vocês. Cada mensagem tem me dado ânimo para continuar lutando, por mim e pela minha filha. Sou muito grata por todo esse carinho e apoio’”, completa a nota.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento