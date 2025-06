Governo federal anuncia repasse de R$ 10 milhões para Festival de Parintins 2025

Ministro do Turismo informou que o aporte financeiro visa não apenas fortalecer a realização do festival, mas também impulsionar o turismo local e promover o desenvolvimento econômico da região.

O Ministério do Turismo anunciou, na segunda-feira (9), um repasse de R$ 10 milhões para a 58ª edição do Festival de Parintins, no Amazonas. A festa, marcada para os dias 27, 28 e 29 de junho, celebra a cultura amazônica com o tradicional duelo entre os bois Caprichoso e Garantido e promete movimentar o turismo na região.

Reconhecido como o maior espetáculo a céu aberto do mundo, o festival segue crescendo em público. Em 2024, foram mais de 120 mil pessoas, superando os 110 mil de 2023 e os 111.498 de 2022. A expectativa para 2025 é superar os números das edições anteriores.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, o investimento tem como objetivo fortalecer o evento, estimular o turismo e ajudar no desenvolvimento econômico local.

“O Festival de Parintins é um patrimônio do nosso país. É cultura, é identidade, é história viva do povo amazônida. Esse apoio do governo federal é um reconhecimento da grandiosidade desse evento e do seu potencial de transformar vidas por meio do turismo e da economia criativa”, disse o ministro.

O anúncio foi feito ao lado dos presidentes dos bois Caprichoso e Garantido, Rossy Amoedo e Fred Góes. Também participaram o procurador dos bumbás, André Guimarães, e parlamentares da bancada do Amazonas.

“Esse aporte é fundamental para sustentação do festival, sendo o Ministério do Turismo o nosso principal apoiador e o ministro Celso Sabino virou um verdadeiro mensageiro do nosso Festival”, afirmou Fred Góes, presidente do Garantido.

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou o impacto econômico do evento para a região.

O Festival de Parintins movimenta uma cadeia econômica que beneficia diretamente quem vive da própria arte. São artesãos, artistas, costureiras, músicos e tantos outros profissionais que fazem desse evento um verdadeiro intercâmbio cultural entre o Norte e o restante do país”, comentou.

Este é o segundo ano consecutivo que o governo federal faz o aporte financeiro de apoio ao festival.

