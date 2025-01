Gil do Vigor ‘se casa’ ao vivo no ‘Mais Você’

O programa “Mais Você” desta quinta-feira (02) foi marcado por um momento bastante divertido. Gil do Vigor e Amaury Lourenzo “se casaram” a vivo, para a alegria dos telespectadores.

Durante a atração, o ex-BBB falou ainda sobre suas expectativas para o “BBB25”, aproveitando para dar dicas de comportamento para os futuros confinados. “O importante é não ter medo do cancelamento. Eu acho que o brasileiro criou uma cultura do cancelamento muito forte. Então todo mundo já entra com muito medo de ser cancelado”, afirmou.

De acordo com o ex-participante, é preciso se entregar ao reality, não tendo medo do que as pessoas irão falar. Outro momento marcante da atração, foi o “casamento” de Gil com Amaury.

“Quero fazer um pedido”, disse o ex-BBB. “Casa comigo? Vamos casar?”, brincou, arrancando gargalhadas do ator, que aceitou e ainda ajoelhou para oficializar o pedido durante a brincadeira. “A gente beija depois”, completou Amaury.

Gil do Vigor na política?

Gil do Vigor falou sobre o seu interesse de ingressar na política durante participação no programa “Altas Horas”. Segundo o ex-BBB, tem um desejo muito grande de se tornar um grande líder para o Brasil.

“Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra”, pontuou o economista. Na sequência, ele explicou que pretende terminar o seu PhD para somente depois iniciar a sua jornada na política.

“Há uma transformação social e da pessoa quando ela começa a obter conhecimento. Assim que acabar meu PhD pretendo retornar [ao Brasil] e iniciar essa jornada. Respeito muito a carreira política, mas quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil”, afirmou.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento